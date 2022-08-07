Игнатьев: у «Торпедо» не всё так безнадёжно

Бывший вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев высказался о результатах чёрно-белых на старте чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«У торпедовцев не всё так безнадёжно. Думаю, что при определённой селекционной направленности они выправят ситуацию. Но работа предстоит очень серьёзная», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

По его мнению, «Торпедо» находится в поиске своей игры, своего понимания футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ). Игнатьев считает, что столичная команда от игры к игре прибавляет.

«Торпедо» в матче четвёртого тура потерпело поражение от «Химок» (1:3). Московский клуб (одно очко) занимает 15-е место в турнирной таблице, команда Сергея Юрана (семь очков) идёт на четвёртой позиции.

Чёрно-белые одержали победу в чемпионате Первой лиги сезона-2021/22 и напрямую пробились в РПЛ.

Ранее сообщалось, что защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе команды.





