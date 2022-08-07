Мележиков предположил, почему Каттани покинул Россию

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ситуации с бывшим спортивным директором столичного клуба Лукой Каттани.

«Почему Каттани внезапно уехал, когда говорилось, что он на 30 дней в России? Может быть, поехал на переговоры», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

СМИ сообщали, что итальянец назначен на пост спортивного директора учебного центра «Парни Сен-Жермен». Позже Каттани опроверг информацию о возвращении в ПСЖ.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун оценил работу Каттани.