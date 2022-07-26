L'Équipe: ушедший c поста спортивного директора «Спартака» Каттани вернулся в ПСЖ
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
Итальянец назначен на пост спортивного директора учебного центра парижского клуба, сообщает L'Équipe.
13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.
По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Артём Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.
Ранее в «Спартаке» опровергли информацию об уходе Каттани из-за отказа в подписании Налдо.