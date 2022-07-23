В «Спартаке» опровергли информацию об уходе Каттани из-за отказа в подписании Налдо

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что уход Луки Каттани с поста спортивного директора столичного клуба не связан с отказом в подписании защитника Налдо.
В «Спартаке» опровергли информацию об уходе Каттани из-за отказа в подписании Налдо
  • РИА Новости

«Мы тепло и уважительно попрощались, сказали Луке спасибо, он сказал спасибо клубу. Никаких проблем с расставанием нет — всё спокойно и полюбовно. Он устал», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Сообщалось, что бразильский защитник Налдо мог продолжить карьеру в «Спартаке», однако руководство красно-белых отказалось от этой идеи из-за сомнений в целесообразности трансфера.

Итальянский функционер был назначен на пост спортивного директора 21 декабря 2021 года.

13 июля «Спартак» объявил об уходе Каттани.

Ранее Хэмилтон Бернард, агент нападающего «Спартака» Педро Роши, рассказал, что форвард вернётся в московскую команду после аренды в «Атлетико Паранаэнсе».

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