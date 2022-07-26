Каттани опроверг информацию о возвращении в ПСЖ

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Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что информация о его возвращении в ПСЖ не соответствует действительности.
Каттани опроверг информацию о возвращении в ПСЖ
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«Это неправда», — цитирует Каттани РИА Новости.

СМИ сообщали, что итальянец назначен на пост спортивного директора учебного центра парижского клуба.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал эту должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Артём Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал Каттани после ухода из «Спартака».

 

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