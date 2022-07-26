Каттани опроверг информацию о возвращении в ПСЖ
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Это неправда», — цитирует Каттани РИА Новости.
СМИ сообщали, что итальянец назначен на пост спортивного директора учебного центра парижского клуба.
13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал эту должность с 21 декабря 2021 года.
По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Артём Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.
Ранее бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал Каттани после ухода из «Спартака».