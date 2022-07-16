Быстров раскритиковал Каттани после ухода из «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых.
Быстров раскритиковал Каттани после ухода из «Спартака»
  • РИА Новости

«Нас кормят обещаниями, что мы узнаем, какие задачи ставит «Спартак», и тут же Каттани уходит, до этого крича: «Я привёл великолепного тренера, которого никто не знает. Буду отвечать за результат, если что, с ним уйду». Понимаете, да? Он стоял за тренера, а перед началом сезона взял и ласты свинтил», — приводит слова Быстрова Sport24.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Артём Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее Быстров высказался о перспективах Бакаева в «Зените».

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