Быстров раскритиковал Каттани после ухода из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых.

«Нас кормят обещаниями, что мы узнаем, какие задачи ставит «Спартак», и тут же Каттани уходит, до этого крича: «Я привёл великолепного тренера, которого никто не знает. Буду отвечать за результат, если что, с ним уйду». Понимаете, да? Он стоял за тренера, а перед началом сезона взял и ласты свинтил», — приводит слова Быстрова Sport24.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Артём Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее Быстров высказался о перспективах Бакаева в «Зените».