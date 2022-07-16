Быстров высказался о перспективах Бакаева в «Зените»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал о перспективах полузащитника петербургской команды Зелимхана Бакаева.
Быстров высказался о перспективах Бакаева в «Зените»
  • Gettyimages.ru

«У меня был личный разговор с Бакаевым. Говорил, если он хочет заиграть после перехода в «Зенит», нужно играть более агрессивно, интересно, не бояться обыгрывать. В подыгрыш можно взять любого футболиста из своей академии, а Бакаева взяли, чтобы он помогал команде», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что Бакаеву необходимо быть лидером на поле, а не подстраиваться под иностранцев. По его словам, если игрока оставляют на скамейке запасных, значит, за десять минут на поле нужно сделать столько, чтобы тренер выпустил его на следующий матч в основе.

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с Бакаевым. Об этом сообщил генеральный директор команды Александр Медведев.

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее Быстров прокомментировал подписание контракта Бакаева с «Зенитом».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить