Быстров высказался о перспективах Бакаева в «Зените»

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал о перспективах полузащитника петербургской команды Зелимхана Бакаева.

«У меня был личный разговор с Бакаевым. Говорил, если он хочет заиграть после перехода в «Зенит», нужно играть более агрессивно, интересно, не бояться обыгрывать. В подыгрыш можно взять любого футболиста из своей академии, а Бакаева взяли, чтобы он помогал команде», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что Бакаеву необходимо быть лидером на поле, а не подстраиваться под иностранцев. По его словам, если игрока оставляют на скамейке запасных, значит, за десять минут на поле нужно сделать столько, чтобы тренер выпустил его на следующий матч в основе.

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с Бакаевым. Об этом сообщил генеральный директор команды Александр Медведев.

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее Быстров прокомментировал подписание контракта Бакаева с «Зенитом».