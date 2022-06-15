Быстров прокомментировал решение «Зенита» подписать контракт с Бакаевым
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Зенит» — молодец. Клуб взял хорошего футболиста. Он должен быть сильным и бороться за место в составе при любой конкуренции, а иначе из футболиста он превратится в «баночника», — цитирует Быстрова «Чемпионат».
15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с Бакаевым. Об этом сообщил генеральный директор команды Александр Медведев.
Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.
Ранее в «Спартаке» рассказали, почему решили не продлевать контракт с Бакаевым.