Быстров прокомментировал решение «Зенита» подписать контракт с Бакаевым

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал подписание контракта Зелимхана Бакаева с санкт-петербургским клубом.

«Зенит» — молодец. Клуб взял хорошего футболиста. Он должен быть сильным и бороться за место в составе при любой конкуренции, а иначе из футболиста он превратится в «баночника», — цитирует Быстрова «Чемпионат».

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с Бакаевым. Об этом сообщил генеральный директор команды Александр Медведев.

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее в «Спартаке» рассказали, почему решили не продлевать контракт с Бакаевым.