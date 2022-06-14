В «Спартаке» рассказали, почему решили не продлевать контракт с Бакаевым

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, почему московский клуб не продлил контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«Мы должны идти по линии клуба. У меня с Зелимханом отличные человеческие отношения, но для продления контракта этого недостаточно, здесь нужно обоюдное желание, все параметры должны сойтись. Вопрос был затянут, в какой-то момент и я отложил его до финала Кубка. На мой взгляд, это естественное завершение этой истории. Это был не технический и не финансовый вопрос, а вопрос алхимии со «Спартаком» в целом», — сказал Каттани на пресс-конференции.

По словам специалиста, Бакаев был центром проблем в «Спартаке» ещё до его прихода. Каттани отметил, что появилось два лагеря: за игрока и против.

«Есть люди, которым интересен только Бакаев, условно «красные», а также те, которым он не интересен — «белые». Я же хочу, чтобы мы все были красно-белыми», — добавил он.

Бакаев — воспитанник «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» начало активную фазу переговоров по подписанию контракта с Бакаевым.