Metaratings: «Зенит» может подписать контракт с Бакаевым на четыре года

Руководство «Зенита» начало активную фазу переговоров по подписанию контракта с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

Стороны уже согласовали некоторые детали контракта, но пока не договорились о сроках соглашения, об этом сообщает Metaratings.ru. Отмечается, что стороны обсуждают варианты со сроками на три, четыре или пять лет, однако компромиссным является четырёхлетнее соглашение.

Бакаев — воспитанник «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее бывший форвард «Спартака» Владимир Бесчастных прокомментировал возможный переход Бакаева в «Зенит».