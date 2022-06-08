Бесчастных призвал не считать Бакаева предателем, если он перейдёт в «Зенит»

Бывший форвард «Спартака» Владимир Бесчастных прокомментировал возможный переход бывшего полузащитника московской команды Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Абсолютно спокойно отношусь к тому, что он может перейти в «Зенит». Если болельщик всю жизнь переживал за «Спартак» и вдруг начал болеть за ЦСКА — это предательство. А профессиональные футболисты работают там, где им предлагают. Что ему делать, если «Спартак» не предложил контракт?» — сказал Бесчастных на мероприятии в честь столетия «Спартака».

Он также отметил, что в футболе мало примеров, чтобы игрок провёл всю карьеру в одном клубе.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее бывший игрок «Зенита» Александр Горшков отреагировал на информацию о переходе Бакаева в петербургский клуб.