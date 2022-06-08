Горшков: Бакаев может составить конкуренцию Малкому в «Зените»

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Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков отреагировал на информацию о переходе экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в петербургский клуб.

«Зелимхан будет на замене, но если тренерский штаб хочет видеть Бакаева в «Зените», то у него появится шанс. Может, он через какое-то время составит конкуренцию Малкому», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал тройку лучших футболистов прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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