Йоканович: у «Динамо» есть потенциал для роста

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу бело-голубых в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».

«Футболисты «Динамо» себя проявили. Так или иначе есть потенциал для роста, мы должны больше отдаваться, показывать более качественную игру, но всё придёт», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

Сербский тренер подчеркнул, что для бело-голубых в начале чемпионата важно каждое заработанное очко.

«Динамо» в гостях переиграло «Крылья Советов» со счётом 2:0. Мячи забили Роберто Фернандес (13-я минута) и Вячеслав Грулёв (60-я).

«Динамо» (восемь очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Крылья» (четыре очка) идут на десятой позиции. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (десять очков).

Ранее Грулёв назвал очень тяжёлой игру с «Крыльями».