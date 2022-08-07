Грулёв — о победе над «Крыльями»: очень тяжёлая игра

Форвард московского «Динамо» Вячеслав Грулёв прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.

«Игра получилась очень тяжёлой и интенсивной. Мы большую часть времени оборонялись, особенно в первом тайме. Играли в схеме «4 — 4 — 2», и пришлось достаточно низко садиться, так что потратили много сил. Хорошо, что забили второй мяч и довели матч до победы», — цитирует Грулёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «Динамо» было лучше «Крыльев», поскольку смогло реализовать почти все свои голевые моменты.

«Динамо» в гостях переиграло «Крылья Советов» со счётом 2:0. Мячи забили Роберто Фернандес (13-я минута) и Грулёв (60-я).

«Динамо» (восемь очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Крылья» (четыре очка) идут на десятой позиции. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (десять очков).

Ранее сообщалось, что «Химки» одержали победу над «Торпедо» в матче четвёртого тура РПЛ.