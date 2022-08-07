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«Химки» одержали победу над «Торпедо» в матче четвёртого тура РПЛ

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Подмосковные «Химки» обыграли «Торпедо» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Химки» одержали победу над «Торпедо» в матче четвёртого тура РПЛ
  • РИА Новости

Игра прошла на стадионе «Арена Химки» и завершалась со счётом 3:1.

В составе подмосковного клуба отличились Александр Руденко (на 15-й минуте) и Александр Долгов (на 68-й и 72-й минутах). У «Торпедо» мяч забил Алексей Померко (на 25-й минуте).

«Химки» (семь очков) расположились на четвёртом месте таблицы чемпионата России. «Торпедо» (одно очко) — на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе команды.

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