Феерия Промеса, дубли Сулейманова и Нобоа, стандарт Уткина с Комличенко: чем запомнился третий тур РПЛ

Квинси Промес принял участие во всех четырёх голах «Спартака» в ворота «Оренбурга». Тимур Сулейманов дважды огорчил Игоря Акинфеева после выхода на замену и помог «Пари НН» уйти от поражения в матче с ЦСКА. Эдуард Сперцян реализовал два пенальти в Екатеринбурге и вместе с Фёдором Смоловым возглавил список лучших бомбардиров. А форвард «Ростова» Николай Комличенко в третьей игре подряд отличился после навесов Даниила Уткина со штрафных. Чем запомнился третий тур РПЛ — в материале RT.

Убедительный старт «Спартака»

Предположить, что «Спартак» после фиаско в матче за Суперкубок с «Зенитом» начнёт новый сезон РПЛ настолько уверенно, было сложно. И дело не только в очередной смене наставника, которая по умолчанию требует времени на перестройку и адаптацию, но и в постоянных слухах о возможном отъезде легионеров. Отчасти добавила пессимизма поклонникам и ничья в Грозном с «Ахматом», пусть и добытая вдесятером, но выявившая уязвимые места «новой» команды.

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Однако подопечные Гильермо Абаскаля одержали две внушительные победы — над «Краснодаром» в гостях и «Оренбургом» дома. Таким образом, они впервые после 2009 года забили по четыре мяча в двух встречах национального первенства подряд и установили рекорд результативности на старте чемпионата — девять голов в трёх турах.

С одной стороны, успех в игре с новичком элитного дивизиона не следует переоценивать. С другой — ранее «Спартак» регулярно испытывал трудность как раз в матчах с соперниками такого калибра, в том числе дважды уступил оренбуржцам в 2019-м.

На этот раз хозяева сняли все вопросы уже в дебюте. К 13-й минуте Кристофер Мартинс Перейра и Александр Соболев дважды поразили ворота Евгения Гошева. Причём в обоих случаях после навесов с левого фланга Квинси Промеса. Незадолго до перерыва голландец отличился и сам, замкнув в касание прострел Даниила Хлусевича. А уже в концовке встречи он оформил дубль, добив мяч в сетку после того, как не реализовал пенальти.

Атакующего полузащитника заслуженно признали лучшим по итогам вечера, поскольку он второй раз в карьере и впервые в РПЛ набрал в одной игре четыре очка по системе «гол + пас». Кроме того, он вышел на чистое третье место в гонке лучших бомбардиров-легионеров Премьер-лиги. Опережают его только бразилец Вагнер Лав и иранец Сердар Азмун (по 85).

Мудрые замены Галактионова

Успех «Спартака» особенно значим на фоне осечек других столичных грандов в противостояниях с уступающими в классе оппонентами. «Факел» и «Пари НН» разошлись миром с «Динамо» и ЦСКА соответственно, правда, сделали это в родных стенах. Отдельно следует отметить нижегородцев, которые под руководством Михаила Галактионова превратились в грозу авторитетов.

В первом туре они остановили «Локомотив». Но если в том матче волжане остались вдесятером уже к 28-й минуте, отбивались всё оставшееся время и чудом избежали поражения, то на этот раз безоговорочно заслужили ничью. Они оказались лучше по трём основным показателям — ударам (20:13), попаданиям в створ (5:3) и угловым (4:1). Отрадно, что, даже дважды пропустив в первом тайме, они не расклеились и сумели совершить впечатляющий камбэк.

Помогли грамотные замены. Особенно ярко проявил себя 22-летний Тимур Сулейманов. Воспитанник железнодорожников, в активе которого до того значился один мяч в РПЛ, оформил дубль за 26 минут. Причём результативную передачу в эпизоде со вторым голом ему отдал ещё один вошедший в игру со скамейки футболист — Дмитрий Стоцкий.

А вот джокер ЦСКА, Антон Заболотный, своим шансом не воспользовался. В концовке уже при равном счёте он после передачи Владислава Яковлева мог с нескольких метров поразить пустой угол, но умудрился отправить мяч мимо. Так армейцы потеряли первые очки в текущем розыгрыше РПЛ и лишились единоличного лидерства.

Странная трактовка нарушений в Екатеринбурге

В целом отчётный тур получился богатым на дубли. По два раза поразили ворота соперников сразу шесть человек, в том числе футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян. Причём в обоих случаях он реализовал пенальти. Правда, как минимум один из них оказался довольно спорным. Судья Владимир Москалёв указал на «точку», посчитав, что Илья Помазун сбил Алексея Ионова. Но на повторе видно, как пострадавший начал заваливаться ещё до контакта.

Вместе с тем на третьей минуте он не назначил одиннадцатиметровый в ворота южан в более явной ситуации, когда мяч попал в отставленную руку Сергею Бородину. Разумеется, екатеринбуржцы остались недовольны работой рефери и обратились в ЭСК РФС. А президент клуба Григорий Иванов связал решения арбитров с появлением после матча со «Спартаком» в судейской Сергея Галицкого.

Однако неоднозначные вердикты не отменяют того факта, что очередной великолепный матч на старте сезона провёл Сперцян. Помимо голов, ему удалось выполнить результативную подачу на Бородина с углового. Все мячи Эдуарда также пришли со стандартных положений: три — с пенальти и один — со штрафного. Это позволяет ему делить лидерство в гонке бомбардиров с Фёдором Смоловым, а также располагаться на первой строчке по системе «гол + пас» (4 + 1) вместе с тем же Смоловым (4 + 1) и Промесом (3 + 2).

Эффектное возвращение Нобоа

А самым возрастным автором дубля стал 37-летний Кристиан Нобоа. Лучший футболист прошлого сезона РПЛ по версии РФС дважды поразил ворота «Ахмата» и помог «Сочи» одержать важнейшую победу — 2:1. Для эквадорца эти голы получились ценными вдвойне, поскольку в двух первых турах он оставался на скамейке. Новый главный тренер южан, Вадим Гаранин, объяснил это не лучшими кондициями подопечного. Тот в ответ подчёркивал, что не понимает, по какой причине не попадает в основу.

В противостоянии с грозненцами ветеран вышел на поле с первых минут и на деле доказал, что не должен находиться в запасе. Сначала он реализовал пенальти, а сразу после перерыва в касание из пределов штрафной отправил мяч в дальний угол. По окончании встречи полузащитник не удержался от шпильки в адрес наставника.

«Говорили, что я не готов, что я толстый, старый, медленный… Смотрите! (показывает приз лучшего игрока матча). Готов ли я на все 90 минут? Нет. Не знаю почему, но я не играл два матча. Посмотрим, что будет дальше», — заявил Нобоа в эфире «Матч ТВ».

Так или иначе, южане под руководством Гаранина на старте сезона набрали шесть очков из девяти возможных, потерпев поражение только от ЦСКА. Справедливости ради, «Ахмат» вполне мог и даже должен был добыть в Сочи ничью, но не хватило удачи, это не считая двух отменённых голов из-за офсайда и удаления перед перерывом главного тренера — Андрея Талалаева.

Результативная связка «Ростова»

«Ростов» на старте сезона ведут вперёд воспитанники «Краснодара» Даниил Уткин и Николай Комличенко. У подопечных Валерия Карпина получается не всё, но выручают стандартные положения дуэта. В матчах с «Динамо» (1:1), «Локомотивом» (2:2) и «Химками» (1:0) форвард неизменно отличался после подач полузащитника со штрафных. Вот и во встрече с подмосковным коллективом связка сработала.

До Уткина ассистировал партнёрам со стандартов в трёх турах РПЛ подряд защищавший цвета «Анжи» Мубарак Буссуфа в 2012-м. Любопытно, что Уткин в предыдущем розыгрыше РПЛ нечасто помогал коллегам забивать, а больше отличался сам, особенно прямыми ударами со штрафных. Но в новом сезоне он уже отдал столько голевых, сколько за весь прошлый.

А головой за последнюю декаду так часто удавалось забивать четверым игрокам: дважды Артёму Дзюбе (2015 и 2021), Кевину Кураньи (2014), Александру Ерохину (2014) и Владимиру Ильину (2017).

Комличенко вместе со Сперцяном — футболисты, которые поразили ворота соперников во всех встречах Премьер-лиги-2022/23.