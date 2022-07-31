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Соболев — об отъезде легионеров: в «Спартаке» остались те, кто хотят играть

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Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался об отъезде иностранных футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соболев — об отъезде легионеров: в «Спартаке» остались те, кто хотят играть
  • РИА Новости

«Все мотивированы, все заряжены. У Квинси получается, и мы этому рады. Он и в том сезоне забивал. Те, кто могли просесть, уже уехали. Остались те, кто хотят играть», — цитирует Соболева Sport24.

Игра третьего тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и «Оренбургом» прошла на поле стадиона «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

«Спартак» (семь очков) поднялся на второе место в турнирной таблице. «Оренбург» (три) располагается на 11-й строчке.

Ранее «Ростов» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче третьего тура чемпионата России.

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