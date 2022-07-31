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Бородюк: «Торпедо» начинает приобретать быстрое мышление, необходимое в РПЛ

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Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк заявил, что футболисты столичного клуба начали привыкать к требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы начинаем приобретать быстрое мышление, которое необходимо в РПЛ, стараемся быстрее адаптироваться. Если у нас появится системность, тогда игроки будут себя гораздо лучше чувствовать на футбольном поле. Я имею в виду ментальность, психологию», — цитирует Бородюка «Матч ТВ».

По его словам, если футболисты немного добавят в скорости, то будут какие-то результаты. Он также отметил, что в команде разбирают игру и обсуждают стратегию на будущий матч.

В первых двух матчах московский клуб потерпел поражение от «Динамо» на выезде (4:0) и от «Сочи» на своём поле (1:3). 31 июля в игре с «Крыльями Советов» «Торпедо» сыграло вничью (1:1).

Ранее Бородюк прокомментировал разгромное поражение в матче второго тура РПЛ с «Динамо».

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