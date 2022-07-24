Бородюк: футболистам «Торпедо» нужно быстрее мыслить на поле для конкуренции в РПЛ

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал разгромное поражение в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».

«Результат неудовлетворительный. Проиграли из-за собственных ошибок, футбол из этого и состоит. Было очень много брака в передачах, не те взаимодействия, которые мы хотели бы видеть. Связываю это с тем, что в РПЛ чуть быстрее надо мыслить, принимать решения», — цитирует Бородюка РИА Новости.

Он предположил, что, возможно, через несколько матчей футболисты «Торпедо» адаптируются к интенсивности матчей в РПЛ.

«Если в Первой лиге какие-то ошибки прощают, то в РПЛ — нет. А насчёт усиления сейчас будем думать», — заключил Бородюк.

«Торпедо» потерпело разгромное поражение от «Динамо», пропустив четыре безответных мяча. Главный судья матча Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга назначил в ворота чёрно-белых два пенальти.

Команда Александра Бородюка заняла первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2021/22 и напрямую пробилась в высший дивизион. Со старта чемпионата РПЛ «Торпедо» потерпело два поражения подряд.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» обратится в ЭСК РФС по поводу пенальти в матче с «Динамо».