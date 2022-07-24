«Торпедо» обратится в ЭСК РФС по пенальти в матче с «Динамо»

Президент столичного «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал момент с назначением пенальти в матче второго тура чемпионата России по футболу с московским «Динамо».

«Мы попросим ЭСК, чтобы они посмотрел эпизод с пенальти», — цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».

По его словам, перед «Торпедо» поставлена задача сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2022/23.

«Мы дали посмотреть костяку из прошлого сезона, чем ФНЛ отличается от РПЛ. Надо думать быстрее, надо действовать быстрее. Ребята и тренерский штаб сделают выводы. Мы вкатимся в сезон, не переживайте», — заключил Маслов.

«Торпедо» потерпело разгромное поражение от «Динамо», пропустив четыре безответных мяча. Главный судья матча Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга назначил в ворота чёрно-белых два пенальти.

Команда Александра Бородюка заняла первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2021/22 и напрямую пробилась в высший дивизион. Со старта чемпионата РПЛ «Торпедо» потерпело два поражения кряду.

Ранее в «Динамо» рассказали, на сколько подпишут контракт с Роберто Фернандесом.