В «Динамо» рассказали, на сколько подпишут контракт с Фернандесом
- Legion-Media
«Фернандес проходит медобследование, по его результатам мы намерены подписать с ним контракт. На пять лет. Планируются ещё трансферы в центральную зону защиты», — цитирует Гафина ТАСС.
СМИ сообщали, что «Динамо» заплатит за Роберто Фернандеса $2,5 млн.
Фернандес в текущем сезоне сыграл в 20 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Также его вызывали в юношескую и молодёжную сборные Парагвая.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» объяснил, почему уход Варелы не станет проблемой для команды.