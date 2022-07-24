В «Динамо» рассказали, на сколько подпишут контракт с Фернандесом

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб намерен подписать контракт с защитником Роберто Фернандесом после прохождения им медицинского обследования.

«Фернандес проходит медобследование, по его результатам мы намерены подписать с ним контракт. На пять лет. Планируются ещё трансферы в центральную зону защиты», — цитирует Гафина ТАСС.

СМИ сообщали, что «Динамо» заплатит за Роберто Фернандеса $2,5 млн.

Фернандес в текущем сезоне сыграл в 20 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Также его вызывали в юношескую и молодёжную сборные Парагвая.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» объяснил, почему уход Варелы не станет проблемой для команды.