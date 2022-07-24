Бывший главный тренер «Динамо» объяснил, почему уход Варелы не станет проблемой для команды

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об уходе из столичного клуба защитника Гильермо Варелы.

«В самом факте ухода Варелы проблемы я не вижу. Это не большая потеря. Это не Кевин Кураньи, который являлся невероятным мастером, суперфутболистом и забил за «Динамо» 50 мячей. А главное, он выходил на поле и отдавался на 100%, приносил результат. А Гильермо — обычный защитник. Да, когда-то посидел в запасе «Манчестер Юнайтед». Уехал и уехал. В этом есть даже большой плюс — освободилась платёжная ведомость», — заявил Силкин RT.

По его мнению, ситуация с Варелой в первую очередь указывает на несовершенство его контракта.

«Получается, в них не прописаны подобные детали, поскольку, по-хорошему, человек обязан за такое понести финансовые потери. Сейчас клубы просто не имеют права подписывать такие соглашения, которые не мешают легионеру уйти», — пояснил Силкин.

Экс-тренер бело-голубых добавил, что в сложившейся ситуации «Динамо» вынуждено будет делать ставку на собственных воспитанников.

«Здесь можно вспомнить, как бело-голубые в середине нулевых приобрели целый ряд португальцев. Потом они ушли, зато шанс получили молодые: Антон Шунин, братья Дмитрий и Кирилл Комбаровы, Владимир Гранат. И сейчас россиянам даётся великолепный шанс проявить себя. Главное, чтобы они им воспользовались», — заключил он.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривает действия защитника Варелы как нарушение контрактных обязательств.



















































