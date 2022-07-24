Бывший главный тренер «Динамо» объяснил, почему уход Варелы не станет проблемой для команды

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об уходе из столичного клуба защитника Гильермо Варелы.
Бывший главный тренер «Динамо» объяснил, почему уход Варелы не станет проблемой для команды
  • РИА Новости

«В самом факте ухода Варелы проблемы я не вижу. Это не большая потеря. Это не Кевин Кураньи, который являлся невероятным мастером, суперфутболистом и забил за «Динамо» 50 мячей. А главное, он выходил на поле и отдавался на 100%, приносил результат. А Гильермо — обычный защитник. Да, когда-то посидел в запасе «Манчестер Юнайтед». Уехал и уехал. В этом есть даже большой плюс — освободилась платёжная ведомость», — заявил Силкин RT.

По его мнению, ситуация с Варелой в первую очередь указывает на несовершенство его контракта.

«Получается, в них не прописаны подобные детали, поскольку, по-хорошему, человек обязан за такое понести финансовые потери. Сейчас клубы просто не имеют права подписывать такие соглашения, которые не мешают легионеру уйти», — пояснил Силкин.

Экс-тренер бело-голубых добавил, что в сложившейся ситуации «Динамо» вынуждено будет делать ставку на собственных воспитанников.

«Здесь можно вспомнить, как бело-голубые в середине нулевых приобрели целый ряд португальцев. Потом они ушли, зато шанс получили молодые: Антон Шунин, братья Дмитрий и Кирилл Комбаровы, Владимир Гранат. И сейчас россиянам даётся великолепный шанс проявить себя. Главное, чтобы они им воспользовались», — заключил он.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривает действия защитника Варелы как нарушение контрактных обязательств.

















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