«Динамо» рассматривает действия защитника Варелы как нарушение контрактных обязательств
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«Уругвайский защитник Гильермо Варела не примет участия в сегодняшнем матче чемпионата России с «Торпедо». Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств», — говорится в заявлении пресс-службы бело-голубых.
СМИ сообщали, что футболист покинул расположение команды.
В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.
Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.
Ранее сообщалось, что Варела покинул расположение «Динамо».