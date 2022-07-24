«Динамо» рассматривает действия защитника Варелы как нарушение контрактных обязательств

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Пресс-служба «Динамо» отреагировала на ситуацию с уругвайским защитником команды Гильермо Варелой.
«Динамо» рассматривает действия защитника Варелы как нарушение контрактных обязательств
  • Gettyimages.ru

«Уругвайский защитник Гильермо Варела не примет участия в сегодняшнем матче чемпионата России с «Торпедо». Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств», — говорится в заявлении пресс-службы бело-голубых.

СМИ сообщали, что футболист покинул расположение команды.

В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что Варела покинул расположение «Динамо».

 

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