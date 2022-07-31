Форвард «Ростова» Комличенко забил в третьем матче подряд с передачи Уткина
- РИА Новости
27-летний футболист отличился забитыми мячами в трёх турах подряд. В первом туре в матче с «Динамо» Комличенко забил на 68-й минуте, во втором, в игре с «Локомотивом», форвард отличился на 4-й минуте, в третьем — в матче с «Химками» оформил гол на 40-й.
Футболист в сезоне-2021/22 выступал за «Ростов» на правах аренды. На его счету восемь мячей и три голевые передачи в 29 матчах.
Ранее Комличенко высказал мнение, что футболисты ростовского клуба наиграли на победу в матче чемпионата России с «Локомотивом».