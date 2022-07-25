Комличенко считает, что «Ростов» в матче с «Локомотивом» наиграл на победу

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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказал мнение, что футболисты ростовского клуба наиграли на победу в матче чемпионата России с «Локомотивом».
Комличенко считает, что «Ростов» в матче с «Локомотивом» наиграл на победу
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Яркая игра, но очень обидная ничья. Должны были выигрывать этот матч и, в общем-то, всё для этого сделали. Думаю, болельщикам понравился такой футбол. Считаю, что мы наиграли на победу», — приводит слова Комличенко ТАСС.

Он также подчеркнул, что на ворота московского клуба оказывалось серьёзное давление и «Ростов» создавал моменты. По его словам, после второго забитого мяча нужно было доводить дело до победы.

В составе «Локо» мячи забили Антон Миранчук (35-я минута), Константин Марадишвили (94-я). У «Ростова» отличились Николай Комличенко (4-я), Даниил Уткин (88-я).

Железнодорожники во втором тайме остались в меньшинстве после удаления Бека-Бека (65-я).

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ничейный результат в матче железнодорожников и «Ростова» во втором туре чемпионата России.

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