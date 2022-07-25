Смородская — о матче с «Ростовом»: приятно было видеть, что «Локомотив» борется до конца

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ничейный результат в матче железнодорожников и «Ростова» во втором туре чемпионата России.
Смородская — о матче с «Ростовом»: приятно было видеть, что «Локомотив» борется до конца
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Приятно было видеть, что «Локомотив» борется до конца. Это очень хороший настрой. Команда выглядела достойно. Но я в очередной раз в шоке от приобретений «Локомотива», которые сделала немецкая группа специалистов. Какая польза от Бека-Бека? Никакой», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что забитый мяч Марадишвили на последних минутах во многом курьёзный. По её словам, она не увидела у «Локомотива» умной и связанной игры.  

Игра, которая прошла на поле стадиона «РЖД Арена» в столице, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Локо» мячи забили Антон Миранчук (35-я минута), Константин Марадишвили (94-я). У «Ростова» отличились Николай Комличенко (4-я), Даниил Уткин (88-я).

Железнодорожники во втором тайме остались в меньшинстве после удаления Бека-Бека (65-я).

Ранее главный тренер «Локомотива» раскритиковал Бека-Бека за удаление в матче с «Ростовом».

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