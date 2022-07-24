Главный тренер «Локомотива» раскритиковал Бека-Бека за удаление в матче с «Ростовом»

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Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр заявил, что получивший красную карточку в матче второго тура чемпионата России по футболу с «Ростовом» Алексис Бека-Бека не должен был поддаваться на провокации.

«Эпизод с удалением Бека-Бека ещё не изучал подробно, но считаю, что игрок высокого уровня не должен поддаваться на провокации. Гол Марадишвили в концовке — вишенка на торте, это следствие наработанных комбинаций на тренировках. Рад, что «Локомотив» сыграл вничью», — цитирует Циннбауэра РИА Новости.

По словам немецкого специалиста, игра с командой Валерия Карпина шла не по плану. Он также посетовал на то, что в матче было слишком много пауз.

«Я подходил к арбитрам, но похоже, что они не привыкли слушать. Все эти остановки в матче затянуты. Это сбивает игровой ритм, такие паузы неоправданны», — заключил Циннбауэр.

Игра, которая прошла на поле стадиона «РЖД Арена» в столице, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Локо» мячи забили Антон Миранчук (35-я минута),
Константин Марадишвили (94-я). У «Ростова» отличились Николай Комличенко (4-я), Даниил Уткин (88-я).

Железнодорожники во втором тайме остались в меньшинстве после удаления Бека-Бека (65-я).

Ранее глава совета директоров «Локомотива» заявил, что без активных фанатов на трибунах очень грустно и тихо.



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