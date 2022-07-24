Глава совета директоров «Локомотива»: без фанатов на трибунах очень грустно и тихо

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник высказался о бойкоте активными фанатами матчей чемпионата России по футболу из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Без фанатов на трибунах очень грустно и тихо. Надеюсь и думаю, что эта ситуация наладится. Сам пока оформлял Fan ID. У нас на стадионе он вводится с 1 января 2023 года. Я обязательно себе его сделаю и буду ходить с ним», — цитирует Плутника Sport24.

Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Подавляющее число фанатов клубов РПЛ отказались от посещения матчей в знак протеста.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов объяснил, почему билеты на матч с московским ЦСКА будут продаваться по десять рублей.