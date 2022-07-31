Дубль Промеса помог «Спартаку» разгромить «Оренбург» в матче РПЛ

Московский «Спартак» на своём поле нанёс крупное поражение «Оренбургу» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Банк Арена», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Кристофер Мартинс Перейра (2-я минута), Александр Соболев (12-я), Квинси Промес (38-я, 94-я). У «Оренбурга» отличился Иван Башич (55-я).

«Спартак» (семь очков) поднялся на второе место в турнирной таблице. «Оренбург» (три) располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что Промес забил 70-й мяч в Российской премьер-лиге.