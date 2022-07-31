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Промес забил 70-й мяч в Российской премьер-лиге

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Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес записал на свой счёт 70-й гол в Российской премьер-лиге (РПЛ)
Промес забил 70-й мяч в Российской премьер-лиге
  • AP

Голландский хавбек занимает третье место в списке бомбардиров РПЛ среди легионеров.

Экс-нападающий «Севильи» отличился в матче третьего тура с «Оренбургом». После первого тайма счёт 3:0 в пользу столичного клуба.

Форвард московского ЦСКА Вагнер Лав и экс-нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун с 85 мячами делят первое-второе места.

30-летний Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году. Голландец является лучшим бомбардиром и ассистентом (29) красно-белых.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что ему говорил Промес перед пенальти в матче второго тура РПЛ.

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