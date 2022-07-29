«Краснодар» в гостях обыграл «Урал» в третьем туре РПЛ
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:3 в пользу подопечных Александра Сторожука.
На 28-й минуте Сергей Бородин вывел «Краснодар» вперёд. На 59-й Эдуард Сперцян удвоил преимущество с пенальти. На 74-й Сперцян оформил дубль. В составе «Урала» на 90-й минуте отличился Алексей Каштанов.
Ранее КДК не применил дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Краснодара» Александру Черникову.