«Краснодар» в гостях обыграл «Урал» в третьем туре РПЛ

«Краснодар» на выезде победил екатеринбургский «Урал» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:3 в пользу подопечных Александра Сторожука.

На 28-й минуте Сергей Бородин вывел «Краснодар» вперёд. На 59-й Эдуард Сперцян удвоил преимущество с пенальти. На 74-й Сперцян оформил дубль. В составе «Урала» на 90-й минуте отличился Алексей Каштанов.

Ранее КДК не применил дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Краснодара» Александру Черникову.