КДК не применил дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Краснодара» Черникову
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Комитет на заседании 27 июля принял решение не применять дополнительную дисквалификацию к полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову по итогам матча второго тура чемпионата России с московским «Спартаком», сообщает РИА Новости.
Главный арбитр матча «Краснодар» — «Спартак» (1:4) Кирилл Левников удалил Черникова на 37-й минуте. Комиссия не установила очевидной ошибки в решении рефери.
Также КДК считает, что в матче «Оренбург» — «Урал» (3:0) с поля был правильно удалён защитник гостей Лео Гогличидзе.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» за появление Галицкого в судейской наказан матчем на нейтральном поле условно.