КДК не применил дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Краснодара» Черникову

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза рассмотрел инциденты на матчах второго тура чемпионата страны.

Комитет на заседании 27 июля принял решение не применять дополнительную дисквалификацию к полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову по итогам матча второго тура чемпионата России с московским «Спартаком», сообщает РИА Новости.

Главный арбитр матча «Краснодар» — «Спартак» (1:4) Кирилл Левников удалил Черникова на 37-й минуте. Комиссия не установила очевидной ошибки в решении рефери.

Также КДК считает, что в матче «Оренбург» — «Урал» (3:0) с поля был правильно удалён защитник гостей Лео Гогличидзе.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» за появление Галицкого в судейской наказан матчем на нейтральном поле условно.