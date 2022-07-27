КДК не применил дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Краснодара» Черникову

Короткая ссылка
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза рассмотрел инциденты на матчах второго тура чемпионата страны.
КДК не применил дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Краснодара» Черникову
  • Gettyimages.ru

Комитет на заседании 27 июля принял решение не применять дополнительную дисквалификацию к полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову по итогам матча второго тура чемпионата России с московским «Спартаком», сообщает РИА Новости.

Главный арбитр матча «Краснодар» — «Спартак» (1:4) Кирилл Левников удалил Черникова на 37-й минуте. Комиссия не установила очевидной ошибки в решении рефери.

Также КДК считает, что в матче «Оренбург» — «Урал» (3:0) с поля был правильно удалён защитник гостей Лео Гогличидзе.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» за появление Галицкого в судейской наказан матчем на нейтральном поле условно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить