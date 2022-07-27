«Краснодар» за появление Галицкого в судейской наказан матчем на нейтральном поле условно

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел инциденты на матче второго тура чемпионата страны между «Краснодаром» и московским «Спартаком».
«Краснодар» за появление Галицкого в судейской наказан матчем на нейтральном поле условно
  • РИА Новости

КДК оштрафовал клуб из Краснодара на 200 тыс. рублей за появление постороннего лица в судейской комнате и обязал клуб провести один домашний матч в другом городе условно, сообщает пресс-служба РФС.

Также уточняется, что команде назначен испытательный срок до конца сезона-2022/23.

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых. Защитник «Краснодара» Александр Черников был удалён с поля на 37-й минуте за отмашку и агрессивное поведение в сторону полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

Владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий после матча в нарушение регламента Российской премьер-лиги зашёл в судейскую комнату.

Ранее в ЭСК РФС сообщили: Кирилл Левников должен был удалить Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак».

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