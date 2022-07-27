ЭСК РФС: Левников должен был удалить Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак»

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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) вынесла решения по спорным эпизодам в матче второго тура чемпионата России между «Краснодаром» и московским «Спартаком».
ЭСК РФС: Левников должен был удалить Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак»
  • AP

ЭСК признала ошибочным решение главного судьи встречи Кирилла Левникова не показывать вторую жёлтую карточку форварду красно-белых Александру Соболеву на 32-й минуте встречи, сообщает пресс-служба РФС.

Уточняется, что 25-летний нападающий, вступив в единоборство с Вячеславом Литвиновым за верховой мяч, перед прыжком совершил неестественное движение локтем, которое привело к контакту с лицом Литвинова.

Также в ЭСК признали верным решение Левникова засчитать гол Романа Зобнина в ворота «Краснодара» (35-я минута) и не увидели ошибки в решении удалить с поля полузащитника «быков» Александра Черникова (37-я).

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых.

В составе столичного клуба мячи забили Роман Зобнин (35-я минута), Квинси Промес (46-я) и Виктор Мозес (83-я). У краснодарского клуба отличился Эдуард Сперцян (60-я). На 52-й минуте защитник «Краснодара» Сергей Бородин забил мяч в ворота своей команды.

В матче третьего тура РПЛ красно-белые встретятся с «Оренбургом» в Москве на «Открытие Арене». Игра пройдёт 31 июля в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» планируют провести встречу с представителями судейского корпуса РФС.

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