В «Спартаке» планируют провести встречу с представителями судейского корпуса РФС

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС поддержать все решения арбитра Владислава Безбородова в матче с «Ахматом» (1:1) в первом туре РПЛ.
В «Спартаке» планируют провести встречу с представителями судейского корпуса РФС
  • РИА Новости

«Это решение ЭСК — я не вправе его оспаривать. Тем не менее мы сейчас двигаемся к построению конструктивного диалога с судейским корпусом. На следующей неделе планируем организовать встречу представителей судейского корпуса с командой, для того чтобы мы спорные моменты обсудили. Нам нужны разъяснения, как это трактуют судьи, на что они ссылаются», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что хотел бы получить конкретику по спорным эпизодам. По его словам, «Спартаку» и ЭСК нужно двигаться навстречу друг другу.

ЭКС признала правомерными удаление полузащитника «Спартака» Мацея Рыбуса (41-я минута), гол «Ахмата» в компенсированное к первому тайму время, отказ назначить пенальти после падения хавбека красно-белых Квинси Промеса в штрафной соперника (50-я) и после попадания мяча в руку защитника команды из Грозного (77-я).

Также «Спартак» попросил рассмотреть фол голкипера Георги Шелии против Александра Соболева (87-я).

Матч завершился со счётом 1:1. Благодаря голу Виктора Мозеса (83-я) в концовке игры «Спартак» ушёл от поражения.

Ранее ЭСК РФС не нашла ошибок в решениях арбитра в матче «Ахмат» — «Спартак».

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