ЭСК РФС не нашла ошибок в решениях арбитра в матче «Ахмат» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) вынесла решение по жалобам московского «Спартака» на работу арбитров на матче первого тура национального чемпионата в Грозном с «Ахматом».

Комиссия подтвердила правильность решений главного рефери игры Владислава Безбородова, сообщает пресс-служба РФС.

Таким образом, ЭКС признала правомерным в том числе удаление полузащитника «Спартака» Мацея Рыбуса (41-я минута), гол «Ахмата» в компенсированное к первому тайму время, отказ назначить пенальти после попадания мяча в руку защитника команды из Грозного (77-я минута) и после падения хавбека красно-белых Квинси Промеса в штрафной (50-я минута).

Также «Спартак» попросил рассмотреть фол голкипера Георги Шелии против Александра Соболева (87-я минута).

Матч завершился со счётом 1:1. Благодаря голу Виктора Мозеса (83-я) в концовке игры «Спартак» ушёл от поражения.

Ранее ЭСК признала правоту Безбородова по всем эпизодам в матче «Ахмат» — «Спартак».