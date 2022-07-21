ЭСК РФС не нашла ошибок в решениях арбитра в матче «Ахмат» — «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Комиссия подтвердила правильность решений главного рефери игры Владислава Безбородова, сообщает пресс-служба РФС.
Таким образом, ЭКС признала правомерным в том числе удаление полузащитника «Спартака» Мацея Рыбуса (41-я минута), гол «Ахмата» в компенсированное к первому тайму время, отказ назначить пенальти после попадания мяча в руку защитника команды из Грозного (77-я минута) и после падения хавбека красно-белых Квинси Промеса в штрафной (50-я минута).
Также «Спартак» попросил рассмотреть фол голкипера Георги Шелии против Александра Соболева (87-я минута).
Матч завершился со счётом 1:1. Благодаря голу Виктора Мозеса (83-я) в концовке игры «Спартак» ушёл от поражения.
Ранее ЭСК признала правоту Безбородова по всем эпизодам в матче «Ахмат» — «Спартак».