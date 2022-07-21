ЭСК РФС не нашла ошибок в решениях арбитра в матче «Ахмат» — «Спартак»

Короткая ссылка
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) вынесла решение по жалобам московского «Спартака» на работу арбитров на матче первого тура национального чемпионата в Грозном с «Ахматом».
ЭСК РФС не нашла ошибок в решениях арбитра в матче «Ахмат» — «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Комиссия подтвердила правильность решений главного рефери игры Владислава Безбородова, сообщает пресс-служба РФС.

Таким образом, ЭКС признала правомерным в том числе удаление полузащитника «Спартака» Мацея Рыбуса (41-я минута), гол «Ахмата» в компенсированное к первому тайму время, отказ назначить пенальти после попадания мяча в руку защитника команды из Грозного (77-я минута) и после падения хавбека красно-белых Квинси Промеса в штрафной (50-я минута).

Также «Спартак» попросил рассмотреть фол голкипера Георги Шелии против Александра Соболева (87-я минута).

Матч завершился со счётом 1:1. Благодаря голу Виктора Мозеса (83-я) в концовке игры «Спартак» ушёл от поражения.

Ранее ЭСК признала правоту Безбородова по всем эпизодам в матче «Ахмат» — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить