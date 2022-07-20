ЭСК признала правоту Безбородова по всем эпизодам в матче «Ахмат» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала правоту арбитра Владислава Безбородова по всем эпизодам в матче «Ахмат» — «Спартак» в первом туре РПЛ.

Заседание ЭСК состоялось, в итоге была признана правота Безбородова по всем пяти моментам, по которым обращался «Спартак», сообщает «РБ Спорт».

19 июля «Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Ахматом».

На 41-й минуте матча защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён с поля. Он получил две жёлтые карточки за минуту. Также вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ударил по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева шипами бутсы, после чего арбитр не удалил голкипера с поля.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что «Спартак» в ближайшие несколько лет не выиграет РПЛ.