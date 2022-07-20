ЭСК признала правоту Безбородова по всем эпизодам в матче «Ахмат» — «Спартак»

Короткая ссылка
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала правоту арбитра Владислава Безбородова по всем эпизодам в матче «Ахмат» — «Спартак» в первом туре РПЛ.
ЭСК признала правоту Безбородова по всем эпизодам в матче «Ахмат» — «Спартак»
  • Gettyimages.ru

Заседание ЭСК состоялось, в итоге была признана правота Безбородова по всем пяти моментам, по которым обращался «Спартак», сообщает «РБ Спорт».

19 июля «Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Ахматом».

На 41-й минуте матча защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён с поля. Он получил две жёлтые карточки за минуту. Также вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ударил по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева шипами бутсы, после чего арбитр не удалил голкипера с поля.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что «Спартак» в ближайшие несколько лет не выиграет РПЛ.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить