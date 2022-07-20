Канчельскис считает, что «Спартак» в ближайшие четыре года не станет чемпионом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что московский «Спартак» в ближайшие несколько лет не выиграет РПЛ.

«Жаловаться на всё — это фишка «Спартака». Зареме это нравится, клуб считает, что это правильно. Я не собираюсь их осуждать, я не нахожусь в структуре клуба. Когда «Спартак» был на вершине, они всех обыгрывали и всё было нормально, по их мнению. А сейчас — все виноваты, но не «Спартак», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Бывший футболист также подчеркнул, что столичный клуб никогда в жизни не снимется с чемпионата России. По его словам, «Спартак» не станет чемпионом в ближайшие четыре года.

17 июля глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС) пока не получила жалобу от «Спартака» на работу арбитров после матча с «Ахматом» в рамках первого тура РПЛ (1:1).

19 июля «Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Ахматом».

Ранее Канчельскис поделился мнением об игре московского «Спартака» в матче первого тура РПЛ с «Ахматом».