Невиданный ажиотаж, «Колхозный Панк» и удивительное спасение: как большой футбол вернулся в Воронеж спустя 21 год

Первая за 21 год домашняя игра «Факела» в РПЛ с «Динамо» запомнилась не только шестью мячами и камбэком хозяев, но и невероятной атмосферой на трибунах. Центральный стадион профсоюзов оказался заполнен практически до отказа и до последних минут гнал команду в атаку. Те же, кому не досталось билетов, смотрели игру из расположенного рядом бизнес-центра. Активнее всего вели себя фанаты воронежцев, которые несколько раз исполнили фирменную песню группы «Сектор газа» «Колхозный Панк» и после финального свистка устроили перекличку с игроками.

Тяжёлый путь в элиту

Возвращение «Факела» в РПЛ стало настоящим событием для Воронежа. С тех пор, как команда в последний раз выступала в элитном дивизионе, прошёл 21 год — целое поколение местных любителей футбола никогда не видели её на таком уровне.

Напротив, болельщики за этот период пережили массу неприятных эмоций. В 2006-м коллектив покинул Первый дивизион и лишился профессионального статуса. Возродившись, он несколько лет провёл в третьей по силе лиге страны.

Выход в ФНЛ в 2015-м также поначалу не принёс позитива, ведь «Факел» вынужден был вести изнуряющую борьбу за выживание. Более того в трёх сезонах подряд он финишировал в зоне вылета, но оставался. Дважды от повышения отказывались соперники из ФНЛ-2, а в 2020-м розыгрыш был завершён досрочно, и все сохранили прописку.

А потому долгожданное появление в РПЛ в текущем году получилось во многом неожиданным. Подопечные Олега Василенко большую часть сезона держались на третьей-четвёртой строчках, но благодаря победе в заключительном туре над «Балтикой» поднялись на вторую и завоевали прямую путёвку.

Однако до последнего не было понятно, разрешат ли сине-белым сыграть в РПЛ. Главной проблемой клуба оказался устаревший Центральный стадион профсоюзов. На нём не проводился капитальный ремонт со времён СССР, а верхний ярус вовсе ни разу не открывали для зрителей с тех пор, как в 2010-м сборная России приняла здесь Бельгию в рамках товарищеского матча.

Внешний вид арены, мягко говоря, не радовал. Резче всех на данную тему высказался комментатор Роман Нагучев, который назвал стадион «страшилищем» и выразил надежду, что командам Премьер-лиги не придётся на нём выступать.

«Справедливо, если «Факел» начнёт новый сезон там, где такую арену примут — то есть в «The Last of Us» (видеоигра, действие которой происходит в постапокалиптическом будущем. — RT). До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца. А за обещаниями... можно обратится в «Тамбов». Там два сезона трудились лгуны», — написал журналист.

Впрочем, руководство региона сделало всё от себя зависящее, чтобы исправить большую часть недочётов. В частности, был перестелен газон, смонтировано новое медиатабло, отремонтированы мачты освещения и установлена автоматическая система полива. По информации СМИ, суммарно на реконструкцию потратили 165 млн. рублей. И только в конце июня лига приняла арену.

Скромные финансовые возможности

Зато на покупке футболистов «Факел» сэкономил. И это неудивительно, если учесть, что, по признанию генерального директора Романа Асхабадзе, клуб вошёл в новый сезон с самым низким бюджетом в лиге.

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Летом новичок потратил деньги лишь на одного футболиста. За €120 тыс. выкупили у «Балтики» вингера Ильнура Альшина. Остальные пришли либо в качестве свободных агентов, либо в аренду. Более того сине-белые оказались единственным участником РПЛ, в ростере которого нет ни одного иностранца.

В целом воронежцы не стали кардинально менять костяк, сформированный Василенко в предыдущих сезонах.

«Говорят, нужно выходить в РПЛ и менять команду — ну, это расстрел сразу. Это неправильно, так не нужно. Никого не следует убирать, все достойны и заслужили шанс проявить себя на более высоком уровне», — объяснял тренер.

Не смущал его и тот факт, что большая часть подопечных не имела опыта выступлений в элитном дивизионе. В матче первого тура с «Краснодаром» на поле в составе коллектива появились 16 человек, и лишь для четырёх встреча не стала дебютной в РПЛ. Да и Хызыр Аппаев, Алихан Шаваев, Сергей Божин и упомянутый Альшин провели не так много игр на этом уровне. То же можно сказать о тренере: Василенко в 2013-м недолго возглавлял «Урал», но после отъезда из Екатеринбурга в России в лучшем случае возглавлял команды из ФНЛ.

Искренняя любовь болельщиков

Зато «Факел» может похвастать невероятной любовью болельщиков. Возвращение в РПЛ стало важным событием для всего региона. То, что на домашних матчах Центральный стадион профсоюзов будет заполнен, стало понятно ещё до начала сезона, когда в СМИ начали публиковать статистику по количеству приобретённых абонементов.

Согласно последним данным, клуб реализовал 11,3 тысяч проходок и по этому показателю в разы превзошёл «Спартак» (около 3 тыс.), «Динамо» (около 3 тыс.) и ЦСКА (2 тыс.). Удалось обойти даже действующего чемпиона страны «Зенит» (около 10 тыс.). Столь успешные продажи объясняются также низкими ценами. Самый дешёвый абонемент новичка стоит всего 1670 руб., а наиболее дорогой — 4050. Для сравнения самым экономным поклонниками красно-белых придётся отдать 8600.

Однако в деньгах невозможно измерить любовь к «Факелу» в Воронеже. Ещё за несколько дней до первого домашнего матча с «Динамо» в городе царил ажиотаж. Поступившие в продажу билеты раскупили практически моментально, и местным любителям футбола приходилось серьёзно раскошеливаться.

В качестве альтернативного варианта многие выбрали просмотр игры с находящегося вплотную к арене бизнес-центра. Ещё до стартового свистка все места на балконах оказалась заняты.

РИА Новости

Футболом жил буквально весь Воронеж. В день матчи проводить команду на арену приехала целая толпа фанатов. По стечению обстоятельств, в этот же отель заселился Нагучев, которого «Матч ТВ» отправил комментировать встречу.

Вопреки ожиданиям, болельщики встретили журналиста очень тепло и принялись скандировать в его адрес «Стадион — наш дом». А после они вместе с ним исполнили композицию группы «Сектор газа» «Колхозный панк». Она давно стала гимном и своеобразной визитной карточкой воронежских фанатов, которую те хором исполняют на всех матчах. Вживую это выглядит завораживающе.

Во время самой игры болельщики не замолкали ни на минуту. Всего на трибунах собралось 19 258 зрителей при общей вместимости в 21 тыс. «Факелу» обеспечили настолько мощную поддержку, что комментатор Александр Аксёнов по ходу второго тайма выразил опасение, как бы стадион не рухнул. Причём зрители громким гулом встречали не только каждую атаку своих любимцев, но даже удачные подкаты.

Яркая премьерная дуэль

Под стать атмосфере оказалось и противостояние. Соперники подарили собравшимся один из самых ярких матчей сезона. Причём после первого тайма почти ни у кого не возникало сомнений: москвичи увезут из Воронежа три очка. Второй дубль подряд в РПЛ оформил Фёдор Смолов. Нападающий сначала реализовал пенальти, а потом аккуратным ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество бело-голубых. Попутно он догнал лидирующего в гонке бомбардиров турнира Эдуарда Сперцяна.

Однако «Факел» в домашних стенах не имел права опускать руки и сразу после перерыва совершил невероятный камбэк. Всего за 80 секунд вышедшему на замену Георгию Гонгадзе и Роману Акбашеву удалось дважды поразить ворота Антона Шунина. Но хозяева так увлеклись атакой, что моментально пропустили курьёзный гол. Василий Черов срезал мяч в собственные ворота после прострела Луки Гагнидзе. Так за три минуты команды отличились трижды.

Но поражение подопечных Василенко стало бы в высшей степени несправедливым, ведь они превзошли оппонента по всем основным показателям: владение (56 %), удары (14 против 12), удары в створ (5 против 3), угловые (6 против 3). А потому спасение в концовке оказалось абсолютно логичным. Альшин нанёс точный выстрел из пределов штрафной и свёл арену с ума. Не могла настолько сумасшедшая игра обойтись и без удаления. Уже в добавленное время Сергей Иванов показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

А после финального свистка судьи местные болельщики устроили своим любимцам стоячую овацию и долго не отпускали их со стадиона. Да те и сами не торопились в раздевалку и даже исполнили вместе с фанатами несколько песен. Символично, что в качестве «заряжающего» выступил уроженец Воронежа защитник Руслан Магаль.

Сложно предположить, на каком месте закончит сезон команда и сумеет ли сохранить прописку в элитном дивизионе. Однако уже сейчас можно назвать её по-настоящему «народной». Остаётся лишь выразить надежду, что градус интереса к футболу в городе со временем не пойдёт на спад, как это порой происходит с новичками РПЛ.