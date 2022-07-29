Асхабадзе: «Факел» занимает последнее место по бюджету в РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о бюджете воронежского клуба на сезон-2022/2023.

«У «Факела» и в ФНЛ был самый маленький бюджет, и сейчас в РПЛ мы по деньгам занимаем 16-е место», — цитирует Асхабадзе «Чемпионат».

По его словам, у «Факела» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) появился пул партнёров, сотрудничество с которыми принесло клубу дополнительные средства в размере 40 млн рублей. Асхабадзе дал понять, что воронежский клуб заканчивал сезон-2021/22 с бюджетом в 300 млн рублей.

«Сейчас для нас ничего не поменялось», — добавил он.

Асхабадзе также сообщил, что «Факел» рассчитывает на деньги, которые лига должна выплатить клубам от телевизионного контракта, спонсорских и партнёрских соглашений.

«К 300 млн можно приплюсовать эти средства, и мы получим наш бюджет на этот сезон», — сказал гендиректор клуба РПЛ.

«Факел» занял в ФНЛ второе место в сезоне-2021/22 и напрямую пробился в высший дивизион. Воронежский клуб в текущем розыгрыше чемпионата после двух туров набрал одно очко.

Ранее президент «Торпедо» раскрыл бюджет клуба на сезон-2022/23.