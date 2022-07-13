Президент «Торпедо» раскрыл бюджет клуба на сезон-2022/23

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов рассказал, какой бюджет будет у клуба на сезон-2022/23.

«Порядка 1,4 млрд рублей. Но что такое бюджет клуба? Правильно, трансферы, зарплаты игроков и всех остальных сотрудников, расходы на перелёты, «Торпедо-2», академия. Это ещё оплата тренировочных сборов, оплата тренировок в «Лужниках», гостиниц, когда мы заезжаем перед играми, гостиниц, которые на выездах, перелётов и много всего остального», — приводит слова Маслова «Чемпионат».

Он отметил, что объективнее судить о бюджете команды по годовому фонду зарплат футболистов. По его словам, так можно представить, кто какое место может занять. Маслов также заявил, что клуб не рассматривает вариант с изменением названия ради спонсорских денег.

«Торпедо» по итогам сезона-2021/22 вышло в элитный дивизион чемпионата России напрямую и на общем собрании клубов РПЛ было принято в лигу.

Ранее Маслов прокомментировал новость о переговорах клуба с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.