В «Торпедо» опровергли информацию о переговорах с Кокориным
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«Ведем ли мы переговоры с Кокориным? Не спрашивайте дурь», — цитирует Маслова «РБ-Спорт».
СМИ сообщали, что «Торпедо» ведёт переговоры о переходе Кокорина.
Футболист в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.
Ранее агент Кокорина отказался комментировать возможное возвращение футболиста в Россию.