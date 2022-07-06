В «Торпедо» опровергли информацию о переговорах с Кокориным

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Президент московского «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал новость о переговорах клуба с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.
В «Торпедо» опровергли информацию о переговорах с Кокориным
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«Ведем ли мы переговоры с Кокориным? Не спрашивайте дурь», — цитирует Маслова «РБ-Спорт».

СМИ сообщали, что «Торпедо» ведёт переговоры о переходе Кокорина.

Футболист в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Кокорина отказался комментировать возможное возвращение футболиста в Россию.

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