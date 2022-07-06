РБК: «Торпедо» ведёт переговоры о переходе Кокорина

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в московском «Торпедо».

Как сообщает РБК, столичный клуб заинтересован в услугах 31-летнего форварда и готов предложить контракт по схеме «1 + 1», однако зарплата будет меньше €1 млн в год.

Футболист в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Тимофей Бердышев, агент Кокорина, прокомментировал возможное возвращение своего клиента в Россию.