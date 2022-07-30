Вратарь «Факела» Городовой остался недоволен ничьей с «Динамо»

Голкипер воронежского «Факела» Алексей Городовой прокомментировал результат матча третьего тура чемпионата России по футболу с московским «Динамо».

«После 0:2 я бы сказал, что буду удовлетворён ничьей. А так, когда чувствуешь, что моментов у нас было больше, а «Динамо», в принципе, создало пару моментов... Всё, что было, забили. Можно сказать, что есть внутреннее неудовлетворение, могли бы и выиграть», — цитирует Городового ТАСС.

«Факел» сыграл вничью с «Динамо» (3:3). Гол Ильнура Альшина (85-я минута) в концовке матча спас воронежский клуб от поражения. В составе бело-голубых дубль оформил Фёдор Смолов.

Ранее «Краснодар» в гостях обыграл «Урал» в третьем туре РПЛ.