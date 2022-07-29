Деньги важнее наград: почему продажа Бека-Бека может свидетельствовать об отсутствии амбиций у «Локомотива»

«Локомотив» близок к выгодной продаже французского полузащитника Алексиса Бека-Бека. Приобретённый год назад у «Кана» за €6 млн футболист в ближайшее время может быть продан в «Ниццу» в два раза дороже. С финансовой точки зрения решение отпустить полузащитника в то время, когда ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке, выглядит логичным. Однако оно также указывает на определённые минусы в стратегии развития клуба. О скрытых последствиях ухода французского опорника — в материале RT.

В матче третьего тура чемпионата России «Локомотив» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом», победить который не может с 28 сентября 2019 года. Однако в преддверии встречи обсуждается не столько само противостояние, сколько будущее железнодорожников. После прихода Ральфа Рангника и компании главной целью клуба стало приобретение молодых игроков, их развитие и последующая перепродажа. И уже спустя год такой подход начинает давать свои плоды. Первой ласточкой вскоре может стать Алексис Бека-Бека, на трансфере которого в Черкизове собираются заработать солидную сумму.

Французский хавбек пополнил состав «Локомотива» в августе 2021 года и стал одним из первых, чьё приглашение всецело отвечало видению Рангника. На тот момент Бека-Бека исполнилось 20 лет, однако он уже имел опыт выступлений за «Кан», а также успел поиграть за юношескую и олимпийскую сборные страны. Возможно, именно это и не позволило москвичам оформить сделку на более выгодных для себя условиях. Авторитетный портал Transfermarkt оценивал стоимость полузащитника в €800 тыс., но отдать за него пришлось в разы больше — €6 млн. Поэтому изначально это решение селекционного отдела было воспринято неоднозначно.

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Правда, тогда сомнения вызывали практически все действия «Локомотива» на рынке и то, какие средства шли на новых игроков. Особенно странной казалась трата суммарно €12 млн на покупку Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна из ЦСКА. На тот момент оба не были основными в армейской команде и не считались главными талантами своего поколения. А с учётом того, насколько неохотно европейские клубы привлекают россиян, рассчитывать на их выгодную продажу не приходилось.

В случае с Тикнизяном и Марадишвили опасения пока оправдываются — оба не только не имеют предложений от коллективов из Старого Света, но и практически не увеличили свою стоимость. Однако ситуация с Бека-Бека позволяет полагать, что идеи Рангника всё же работают. Если верить СМИ, «Ницца» не просто намерена приобрести полузащитника, но готова выложить за него фиксированную сумму в €12 млн сразу. И ещё €2 млн записаны в контракт в виде бонусов — их железнодорожники получат, если футболист и его новый клуб достигнут определённых результатов. Таким образом, чистая прибыль «Локомотива» может составить порядка 7 млн, если вычесть зарплату. По сведениям SalarySport, за год он получал около €1,1 млн.

На первый взгляд, сделка по Бека-Бека является крайне выгодной и демонстрирует, что российские клубы не только не оторваны от европейского рынка, но способны зарабатывать на футболистах в нынешних тяжёлых условиях. Если трансфер Алексиса не сорвётся, то «Локомотив» получит достаточно средств, чтобы пригласить на его место сразу двух исполнителей схожего уровня и постараться повторить всё с точностью до запятой.

С точки зрения бизнеса отъезд Бека-Бека является почти идеальным решением. Возможно, этим и обусловлена столь позитивная реакция на него в прессе. Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус назвал его успехом, а экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин призвал поаплодировать руководству «Локомотива». И повод для этого действительное есть. В то время как большинство легионеров приостанавливают соглашения с российскими командами и спокойно уезжают за рубеж, договориться о полноценной продаже, да ещё и такой выгодной, — серьёзное достижение. Вопрос в том, как всё это коррелируется с планами железнодорожников на сезон и отвечает ли спортивным интересам.

Если оставить за скобками финансовую выгоду, то трансфер француза не столь однозначен. В прошлом сезоне тот был одним из ключевых футболистов коллектива в центре поля и пользовался огромным доверием тренера. По игровому времени он уступил лишь одному представителю своего амплуа — Дмитрию Баринову. А по числу результативных передач поделил второе место с вингером Гирано Керком. Оба по четыре раза ассистировали партнёрам, больше только у Рифата Жемалетдинова — семь.

Переоценить важность Алексиса для команды очень сложно, что было заметно и в этом сезоне, хотя некоторые обстоятельства и смазали немного впечатление от его игры. В матче с «Нижним Новгородом» он вышел во втором тайме, но успел не только нанести четыре удара по воротам, но и сам создал несколько опасных моментов. Как итог — высокая оценка и звание одного из лучших футболистов встречи. Так, WhoScored поставил ему 7,6 (второе место), а FotMob — 8,1 (третье).

Хорошо он выглядел и в игре с «Ростовом». На протяжении полутора таймов француз выступал на привычно высоком уровне и был полезен как в защите, так и нападении. А к 64-й минуте выше него оценивали лишь Даниила Уткина, отдавшего результативную передачу на Николая Комличенко. Однако несдержанность стоила ему второй жёлтой карточки и первого удаления в карьере.

С одной стороны, Йозефу Циннбауэру есть за счёт кого компенсировать потерю Бека-Бека. В опорной зоне могут выйти и тот же Марадишвили, и Даниил Куликов с Артёмом Карпукасом. Хотя сложно сказать, насколько равноценными будут эти замены. С другой, расставание с одним из важных игроков вполне может свидетельствовать о том, что «Локомотив» не ставит перед собой серьёзных задач на сезон.

Сейчас железнодорожники не претендуют на победу в чемпионате. По составу они заметно уступают «Зениту» и вряд ли превосходят те же ЦСКА и «Спартак». Чтобы бороться за высокие места, им необходимо укрепление, но вместо этого они отдают системообразующего исполнителя, трансфер которого вполне мог подождать. 21-летний Бека-Бека явно не достиг потолка в «Локомотиве» и вполне мог прогрессировать и дальше, лишь увеличивая свою стоимость. И времени для этого было предостаточно: его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до 2026 года, поэтому бояться возможной приостановки контракта не стоило.

Безусловно, дальнейшие действия «Локомотива» на рынке покажут, каким путём хочет развиваться клуб. Но продажа француза наводит на мысль, что тот рискует стать своеобразным аналогом «Уфы» — команды-донора без амбиций, главная цель которой — развивать и сбывать футболистов. А разница может оказаться лишь в уровне покупателей. Если в Башкортостане в основном поставляли игроков для РПЛ, то главными клиентами железнодорожников будут представители топ-5 лиг.

В условиях, когда клуб по первому требованию отдаёт качественного и талантливого игрока, бороться за награды будет крайне сложно. Особенно с «Зенитом», который идёт диаметрально противоположным путём. Петербуржцы хоть и делают ставки на невозрастных футболистов с перспективой перепродажи, но ставят во главу угла именно решение турнирных задач и не отпускают их, пока не получают сверхвыгодное предложение. Можно вспомнить хотя бы, как из Северной столицы уезжали Халк, Эсекьель Гарай, Аксель Витсель и Леандро Паредес.