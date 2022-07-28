Марадишвили заявил, что никогда не перейдёт в «Спартак»
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«Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. И «Локомотив» такой же принципиальный соперник для красно-белых. В «Спартак» я не перейду», — приводит слова Марадишвили «Спорт-Экспресс».
22-летний футболист является воспитанником ЦСКА. За взрослую команду Константин играл с 2019 по 2021 год, а затем присоединился к «Локомотиву». В нынешнем сезоне он провёл один матч в составе железнодорожников и забил один мяч.
Ранее Марадишвили рассказал о дедовщине в ЦСКА, за который он ранее выступал.