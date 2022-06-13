Марадишвили: однажды Вернблум сказал Тикнизяну, чтобы он шёл работать в «Ашан»
- РИА Новости
«Я попал на Дзагоева, Набабкина и Акинфеева. Бывало такое, что «душили» на тренировках, но не ужасно», — заявил Марадишвили в интервью YouTube-каналу DASH.
Он также рассказал историю, как однажды Наир Тикнизян, оставшись со старшими Алексеем и Василием Березуцкими и Понтусом Вернблумом, не смог исполнить подачи в штрафную площадь.
«Вернблум тогда позвал переводчика и сказал: «Скажите ему, чтобы он шёл в «Ашан» работать», — добавил Марадишвили.
22-летний футболист является воспитанником ЦСКА. За взрослую команду Константин играл с 2019 по 2021 год. Затем игрок присоединился к «Локомотиву».
Ранее сообщалось, что ЦСКА подпишет контракт с Владимиром Федотовым до старта летних сборов.