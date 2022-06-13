Марадишвили: однажды Вернблум сказал Тикнизяну, чтобы он шёл работать в «Ашан»

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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал о дедовщине в ЦСКА, за который он ранее выступал.
Марадишвили: однажды Вернблум сказал Тикнизяну, чтобы он шёл работать в «Ашан»
  • РИА Новости

«Я попал на Дзагоева, Набабкина и Акинфеева. Бывало такое, что «душили» на тренировках, но не ужасно», — заявил Марадишвили в интервью YouTube-каналу DASH.

Он также рассказал историю, как однажды Наир Тикнизян, оставшись со старшими Алексеем и Василием Березуцкими и Понтусом Вернблумом, не смог исполнить подачи в штрафную площадь. 

«Вернблум тогда позвал переводчика и сказал: «Скажите ему, чтобы он шёл в «Ашан» работать», — добавил Марадишвили.

22-летний футболист является воспитанником ЦСКА. За взрослую команду Константин играл с 2019 по 2021 год. Затем игрок присоединился к «Локомотиву».

Ранее сообщалось, что ЦСКА подпишет контракт с Владимиром Федотовым до старта летних сборов.

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