СЭ: ЦСКА подпишет контракт с Федотовым до старта летних сборов
- РИА Новости
Федотов находится в Москве и в ближайшие дни подпишет контракт с армейской командой. Решение о его назначении в клубе уже принято, сообщает «Спорт-Экспресс».
Контракт 55-летнего Федотова с «Сочи» истекает 30 июня. Под его руководством черноморская команда завоевала серебряные медали чемпионата России по футболу сезона-2021/22. ЦСКА финишировал на пятом месте.
Напомним, ЦСКА с «Зенитом», «Сочи» и «Нижним Новгородом» примет участие в предсезонном турнире (21 июня — 7 июля).
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может продолжить карьеру в «Ростове».