СЭ: ЦСКА подпишет контракт с Федотовым до старта летних сборов

Короткая ссылка
Стало известно, когда главный тренер «Сочи» Владимир Федотов возглавит московский ЦСКА.
СЭ: ЦСКА подпишет контракт с Федотовым до старта летних сборов
  • РИА Новости

Федотов находится в Москве и в ближайшие дни подпишет контракт с армейской командой. Решение о его назначении в клубе уже принято, сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт 55-летнего Федотова с «Сочи» истекает 30 июня. Под его руководством черноморская команда завоевала серебряные медали чемпионата России по футболу сезона-2021/22. ЦСКА финишировал на пятом месте.

Напомним, ЦСКА с «Зенитом», «Сочи» и «Нижним Новгородом» примет участие в предсезонном турнире (21 июня — 7 июля). 

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может продолжить карьеру в «Ростове».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить