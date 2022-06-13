СЭ: ЦСКА подпишет контракт с Федотовым до старта летних сборов

Стало известно, когда главный тренер «Сочи» Владимир Федотов возглавит московский ЦСКА.

Федотов находится в Москве и в ближайшие дни подпишет контракт с армейской командой. Решение о его назначении в клубе уже принято, сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт 55-летнего Федотова с «Сочи» истекает 30 июня. Под его руководством черноморская команда завоевала серебряные медали чемпионата России по футболу сезона-2021/22. ЦСКА финишировал на пятом месте.

Напомним, ЦСКА с «Зенитом», «Сочи» и «Нижним Новгородом» примет участие в предсезонном турнире (21 июня — 7 июля).

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может продолжить карьеру в «Ростове».