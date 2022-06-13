Источник: «Ростов» интересуется полузащитником ЦСКА Кучаевым

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может продолжить карьеру в «Ростове».
Источник: «Ростов» интересуется полузащитником ЦСКА Кучаевым
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings, клуб хочет на год арендовать 24-летнего футболиста.

Отмечается, что будущее спортсмена станет известно после первого сбора с ЦСКА.

Кучаев является воспитанником красно-синих, а за основу дебютировал в 2017 году. В сезоне-2021/22 он провёл за команду 15 матчей и забил один мяч. Затем он перешёл на правах аренды в казанский «Рубин».

За «Рубин» Кучаев принял участие в девяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Кучаев признался, что его девушка — фигуристка Елена Радионова — часто даёт ему советы по поводу его игры.

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