Футболист ЦСКА Кучаев рассказал о своих отношениях с фигуристкой Радионовой
«Лена в футболе разбирается так же, как и я в фигурном катании. Первое время я пытался конструктивный диалог вести о футболе, я понимаю кухню изнутри, а она смотрит с телевизора и постоянно после игр мне говорит, как надо», — цитирует Кучаева «Матч ТВ».
По его словам, он и сам иногда высказывает Елене какое-то мнение по её работе ведущей шоу. Также спортсмен рассказал об их необычном совместном увлечении.
«У нас с ней есть хобби, которое я искусственно создал, — мы собираем Lego», — добавил Кучаев.
Радионова является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании.
Ранее серебряная призёрка ОИ-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, как начались её отношения с олимпийским чемпионом в командных соревнованиях Марком Кондратюком.