Футболист ЦСКА Кучаев рассказал о своих отношениях с фигуристкой Радионовой

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Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев признался, что его девушка, фигуристка Елена Радионова, часто даёт ему советы по поводу его игры.

«Лена в футболе разбирается так же, как и я в фигурном катании. Первое время я пытался конструктивный диалог вести о футболе, я понимаю кухню изнутри, а она смотрит с телевизора и постоянно после игр мне говорит, как надо», — цитирует Кучаева «Матч ТВ».

По его словам, он и сам иногда высказывает Елене какое-то мнение по её работе ведущей шоу. Также спортсмен рассказал об их необычном совместном увлечении.

«У нас с ней есть хобби, которое я искусственно создал, — мы собираем Lego», — добавил Кучаев.

Радионова является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании.

Ранее серебряная призёрка ОИ-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, как начались её отношения с олимпийским чемпионом в командных соревнованиях Марком Кондратюком.

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